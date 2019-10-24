Son Dakika Haberleri: Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü
Son Dakika Güncel Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

1 saat önce

Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü, System.String[]

Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Michoacan eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Madero kasabasına bağlı Las Juntas bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Michoacan kamu güvenliği ajansı, uçağın Durango eyaletinden Guerrero eyaletine doğru gittiği sırada düştüğünü açıkladı.

Bu arada, yerel basında düşen uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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