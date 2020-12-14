Meksika'da Leon şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika

Meksika'da Leon şampiyonluğa ulaştı

14.12.2020 11:37
Meksika'da Leon şampiyonluğa ulaştı, System.String[]

Meksika Birinci Futbol Açılış Ligi (Liga MX Apertura) finali rövanşında Pumas'ı 2-0 yenen Leon, şampiyon oldu.

Meksika Birinci Futbol Açılış Ligi (Liga MX Apertura) finali rövanşında Pumas'ı 2-0 yenen Leon, şampiyon oldu.

Leon ile Pumas arasında ilk maçı 1-1 biten lig finalinin rövanşı, Meksika'nın Leon şehriyle aynı ismi taşıyan statta oynandı.

Karşılaşmayı 12. dakikada Emmanuel Gigliotti ve 83. dakikada Yairo Moreno'nun golleriyle 2-0 kazanan Leon, toplamda 3-1'lik skorla galip gelerek 8. şampiyonluğuna ulaştı.

Böylece Leon, Meksika liginin en fazla şampiyonluk yaşayan 4. takımı Cruz Azul'u yakaladı. America'nın 13 şampiyonlukla en başarılı takım olduğu Meksika'da Guadalajara'nın 12, Toluca'nın ise 10 şampiyonluğu bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Meksika'da Leon şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika Spor


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