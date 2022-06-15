Meksika'da limandan çalınan 20 konteynerden 8'i bulundu - Son Dakika
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Meksika'da limandan çalınan 20 konteynerden 8'i bulundu

15.06.2022 22:29
Meksika'da limandan çalınan 20 konteynerden 8'i bulundu

Geçtiğimiz günlerde Meksika'daki Manzanillo Limanı'ndan çalınan 20 konteynerden 8'inin bulunduğu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Meksika'daki Manzanillo Limanı'ndan çalınan 20 konteynerden 8'inin bulunduğu açıklandı.

Meksika'nın Colima eyaletinde yer alan Manzanillo Limanı'ndan 13 Haziran'da 20 konteynerin çalındığı bildirilmişti. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Manzanillo Limanı'ndan çalınan konteynerlerden 8'ine ulaşıldığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Sekreterliğinin olayla ilgili soruşturmaya devam ettiğini belirten Obrador, detaylı bilginin yakında kamu oyuyla paylaşılacağını söyledi.

Başkan Obrador, soygunun donanmanın sorumluluk alanı olan resmi liman yerleşkesinde değil özel şirketin arazisinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu bölgenin özel güvenlik görevlileri tarafından korunduğuna dikkat çekti.

Konteynerlerde değerli eşya olmadığı tespit edildi

Colima eyaleti güvenlik sözcüsü Gustavo Cervera ise yaptığı açıklamada, Manzanillo Limanı'ndaki soygunla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde ilk ifadelere göre farklı bilgilere ulaştıklarını söyledi. Cervera, ilk sorgulamada öne sürüldüğü gibi çalınan konteynerlerin sayısının 20 değil 16 olduğunun tespit edildiğini belirterek, konteynerlerin içerisinde altın ve gümüş gibi değerli metaller yerine araç lastiği ve şeftali konservesi bulunduğunu ifade etti.

Meksika Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Manzanillo Limanı'ndaki özel bir şirkete ait arazide içlerinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunan 20 konteynerin silahlı 15 kişi tarafından çalındığını belirtmişti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da limandan çalınan 20 konteynerden 8'i bulundu - Son Dakika

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