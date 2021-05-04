Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü - Son Dakika
BBC

Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü

04.05.2021 12:27
Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü, System.String[]

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir metro üst geçidinin çökmesi sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 70'e yakın kişi de yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir metro üst geçidinin çökmesi sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 70'e yakın kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişeli.

Kaza nedeniyle çok sayıda vagon trafiğin yoğun olduğu anayola düştü. En az bir araç parçalandı.

Yerel medyaya göre, başkentte 2017'de 94 kişinin öldüğü şiddetli deprem sonrası bazı Mexico Cityliler yetkililere, metro üst geçidinin altyapısında hasar meydana geldiğini bildirmişti.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza dün akşam saatlerinde, Olivos ve Tezonco istasyonları arasındaki bölgede meydana geldi.

12. metro hattına ait üst geçit, metrolardan biri üzerinden geçtiği sırada çöktü.





Vagonlardan bazıları, geçidin altındaki anayolda seyir halinde olan birden fazla arabanın üstüne düştü.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, kazanın olduğu bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yönetti.

Üst geçidin çöktüğü anların fotoğraf ve videoları medya ve sosyal medyada paylaşıldı.





Kazadan sağ kurtulan 26 yaşındaki Mariana, yerel gazete El Universal'e yaptığı açıklamada "Sadece şiddetli bir şimşek sesi duydum, ardından her şey parçalara ayrıldı" dedi.

Maria, kaza sırasında ayakta ve oturan çok sayıda yolcu olduğunu, ciddi bir yara almadan kurtulduğu için diğer yaralıları dışarı çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Meksika televizyonu Televisa'ya konuşan bir başka görgü tanığı da, "Toz duman dağıldığında koştuk ve yardım çağırmaya çalıştık. Kimse çığlık atmıyordu, insanlar şokta mıydı, bilmiyorum" diye konuştu.

Eski Belediye Başkanı için zor sorular

Will Grant, BBC Orta Amerika Muhabiri

Haftada on milyonlarca yolcu taşıyan Mexico City metrosu, dünyanın en çok kullanılan metro sistemi ünvanına sahip ve geçtiğimiz 35 yılda iki büyük deprem atlattı.

Ancak kaza, metro sisteminin eski hatlarından birinde değil, Ekim 2012'de yapımı tamamlanan 12. Metro hattında meydane geldi.

Bu nedenle hem şimdiki hem de daha önceki belediye başkanlarını, bu hattın altyapı ve inşası ile ilgili zor sorular bekliyor olacak.

12. hattın inşaatı sırasında görevde olan eski Mexico City Belediye Başkanı, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, hedefteki isimlerden biri olacak.

Ancak bu sorular biraz daha beklemek zorunda. Bugün Meksika halkı ölü sayısının daha da artmaması için dua ederken öncelik, enkaz altındakileri kurtarmak.

Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü
Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü
Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü

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Son Dakika Dünya Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü - Son Dakika Dünya

BBC

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