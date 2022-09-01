Meksika'da heyelan! - Son Dakika
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Meksika'da heyelan!

01.09.2022 10:13

Meksika'da meydana gelen bir heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı.

Meksika'da meydana gelen bir heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı.

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Chamula şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol tamamen kapanırken, düşen taş ve toprağın yakınlarda bir evin duvarına ulaştığı bildirildi.

Chiapas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chamula şehrindeki bir tepede meydana gelen heyelanda dev kayalarla birlikte büyük bir toprak kitlesinin düştüğü ifade edilirken, olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu. Yetkililer kapanan Chicumtantic kasabası yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederken, bölge halkını felaketlere karşı dikkatli olma konusunda uyardı.

(Saim Sevinç/İHA)

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Kaynak: İHA

Sonora, Güncel, Son Dakika

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