Meksika'da milyonlarca kadın greve gitti: 'Kadın cinayetleri son bulmalı'

Meksika'da milyonlarca kadın, ülkedeki kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla bir günlük greve gitti.

Ülke çapındaki eyleme kamu ve özel sektörü çalışanları ile işçiler katıldı.

Kadın üniversite öğrencileri de grev kapsamında derslere girmedi.

Greve giden kadınlar eylemlerine "Bizsiz bir gün" adını verdi.

Kadınlar hükümetten, erkek şiddetiyle mücadele edilmesini ve soruna çözün bulunmasını talep etti.

Meksika'da her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor.

700'den fazla kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar ise hala sürüyor.

Meksika hükümeti sorunla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Şubat ayında yaptığı açıklamada "Medya sorunu manipüle ediyor" diyen Meksika Devlet Başkanı López Obrador ülkesinde eleştirilmişti.

López Obrador eleştiriler sonrası hükümetinin sorunla mücadele ettiğini söylemişti.

Başkent Mexico City'de Pazar günkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir grup ile polis arasında çatışma çıkmıştı.

Meksika polisi, kendilerine molotof kokteyli atan bir grup radikal feministin saldırıalarına yanıt verdiğini iddia etmişti.

Çatışmalarda 60'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Kutlamalara ise 80 binden fazla kişinin katıldığı açıklanmıştı.

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