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Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı

21.12.2021 22:53
Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı

Meksika'nın güneyinde bir minibüs konvoyunu durduran yetkililer, araçlardakilerin kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Meksika'nın güneyinde bir minibüs konvoyunu durduran yetkililer, araçlardakilerin kaçak göçmen olduğunu tespit etti. 114 kaçak göçmen, Göç Enstitüsüne sevk edildi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletinde karayolunda minibüslerle konvoy halinde seyahat eden Orta Amerikalı 114 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Çoğunluğu Küba ve Venezuela kökenli olan göçmenlerin arasında bebek ve çocukların da bulunduğu aktarıldı. Kaçak göçmenler, insani yardım ve kayıt işlemlerinin yapılması amacıyla Göç Enstitüsüne sevk edildi. Burada göçmenlere su ve yiyecek yardımında bulunulurken, vücutlarında aşırı sıvı kaybı olan bazı göçmenlere ise tıbbi müdahale yapıldı. Açıklamada, ülkedeki tüm göçmenlerin insan haklarına saygı göstererek güvenli ve düzenli bir göç için çalışılacağı ifade edildi.

KAZALAR GÖÇMENLERİ ENGELLEYEMİYOR

Meksika'da 9 Aralık'ta 56 göçmenin ölümüyle sonuçlanan kazaya rağmen ülkenin güney sınırındaki göçmen hareketliliğinde azalma olmadı. Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti, düzensiz göçmeleri ülkenin kuzeyine taşıyan insan kaçakçıları için ana erişim noktası konumunda bulunuyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı
Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı

Minibüs, Sonora, Küba, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da minibüs konvoyundan 114 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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