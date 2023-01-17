Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika

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