Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Meksika'nın kuzeybatısında bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Meksika eyaletine bağlı Naucalpan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada minibüs, 2 araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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