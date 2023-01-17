Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
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Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

17.01.2023 08:31
Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Meksika'nın kuzeybatısında bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Meksika'nın kuzeybatısında bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Meksika eyaletine bağlı Naucalpan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada minibüs, 2 araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
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