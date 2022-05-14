Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

14.05.2022 23:07
Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç, mısır yüklü bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından özel araç kullanılamaz hale gelirken, araç içindeki 2 kişi sıkışarak hayatını kaybetti. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri kazanın ardından olay yerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. Kazada 4 kişinin daha yaralandığı tespit edilirken yaralılar tedavilerinin yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından parçalanan aracın enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

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Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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