Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesi - Son Dakika

Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesi

6 saat önce

Meksika'da geçen ay Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesi, System.String[]

Meksika'da geçen ay Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, cinayetlerle ilgili olarak, silahlı kuvvetler, polis ve istihbarat servisi ile Organize Suç Soruşturması Özel Savcılığının düzenlediği ortak operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin "La Line" isimli organize suç örgütünün üyesi oldukları bildirildi.

Aralık ayı başında cinayet şüphelilerinden bazılarının yakalandığı açıklanmış ancak sayı verilmemişti.

Sonora eyaletinde geçen ay Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesi uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terörist grup olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz, bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da olayın her iki ülkenin de ortak konusu olduğunu ve adli makamları tarafından soruşturulduğunu kaydetmişti.

Joseph Smith tarafından 1830'da New York'ta kurulan ve ismini Smith'in yazdığı "Mormon Kitabı"ndan alan hareketin 15 milyona yakın mensubu olduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler

Son Dakika Haberleri
05:03 Bakan Soylu, yeni yıla geçitli jandarma karakolunda girdi - Son Dakika
05:00 Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika
04:58 Yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
04:54 İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı - Son Dakika
04:53 Diyarbakır'da evlat nöbetini tutan anneler, yeni yıla buruk girdi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 05:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]