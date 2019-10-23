Son Dakika Haberleri: Meksika'da obeziteyle mücadele için sağlık yasasında değişiklik yapıldı
Son Dakika Güncel Meksika'da obeziteyle mücadele için sağlık yasasında değişiklik yapıldı

Meksika'da obeziteyle mücadele için sağlık yasasında değişiklik yapıldı

46 dakika önce

Aşırı kilolu ve obezlerin sayısının 1980'den bu yana hızla arttığı Meksika'da obeziteyle savaşmak için sağlık yasasında değişikliğe gidildi.

Meksika'da obeziteyle mücadele için sağlık yasasında değişiklik yapıldı, System.String[]

Aşırı kilolu ve obezlerin sayısının 1980'den bu yana hızla arttığı Meksika'da obeziteyle savaşmak için sağlık yasasında değişikliğe gidildi.

Senatonun sağlık yasasında yaptığı değişikliğe göre, Meksika'da artık fazla miktarda şeker, doymuş yağ ve sodyum içeren yüksek kalorili işlenmiş gıdaların üzerlerinde uyarı etiketi zorunlu olacak.

Sağlık yasasındaki değişiklikler oy çokluğuyla kabul edildi.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, hükümeti gençlerdeki obezite sorunu konusunda uyarmıştı. Komisyon, uygun fiyatlara iyi gıdaya ve içme suyuna erişim sağlamadığı ve emzirmeyi teşvik etmediği için hükümeti eleştirmişti.

Hükümet, 2014 yılında da obeziteyle savaşmak için yüksek kalorili yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin televizyon reklamlarına kısıtlama getirme kararı almıştı.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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