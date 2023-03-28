Meksika'da okul cinayeti! 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da okul cinayeti! 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

28.03.2023 13:33

Meksika'nın Sao Paulo şehrindeki bir okulda 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bununla da kalmadı, 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi daha yaraladı.

Meksika'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da bulunan Thomazia Montoro okulunda bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 07.20 sıralarında okula gelen 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü.

3 ÖĞRETMEN VE 2 ÖĞRENCİ DE YARALI

Bıçaklı saldırgan daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de bıçakla yaraladı. Olayın ardından saldırgan, eyalet polisi tarafından gözaltına alındı. Sao Paulo Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çabalarımızla yaralılara yardım etmeye ve ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEHDİT ETMİŞ

Olayın yaşandığı sınıfta bulunan bir öğrenci, bıçaklı saldırganın önceki günlerde bir çocuk ile tartıştığını ve öğretmenin duruma müdahale ettiğini söyledi. Çocuk, saldırganın tartışma sonrasında öğretmenin tavrına sinirlenerek tehditler savurduğunu da belirtti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, 13 yaşındaki saldırganın internetten silah kullanımını araştırdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü Akciğer atardamarlarında darlık olan bebeğe aynı gün iki ameliyat yapıldı Akciğer atardamarlarında darlık olan bebeğe aynı gün iki ameliyat yapıldı

Sonora, Çocuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da okul cinayeti! 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Adaylığı eleştirilmişti! CHP'nin Muharrem İnce defterini tamamıyla kapattığı iddia edildi
14:18 Kılıçdaroğlu, Konya'yı iki defa art arda ülke olarak ifade etti
14:14 Adaylığı eleştiri konusuydu! CHP, Muharrem İnce defterini tamamen kapatıyor iddiası
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan "Konya" gafı! İki kez peş peşe ülke olarak ifade etti
14:09 Jorge Jesus'un ilk 11'de çok şans vermediği Osayi-Samuel, Nijerya'da şov yapıyor
13:55 Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar dereye döndü
10:35 Sandıkta tesadüfen bulunmuştu! Harem ağasının 7,5 milyon dolarlık mirası tescillendi
13:11 Deprem kahininden yeni uyarı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel
13:09 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı
13:05 Fenerbahçe'nin Zenit ile anlaşmasının ardından Gençlerbirliği'nin futbolcusundan hoş olmayan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 14:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da okul cinayeti! 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement