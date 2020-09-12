Meksika'da öğretmen okulu öğrencilerinin protestosunda 11 polis memuru yaralandı - Son Dakika

Meksika'da hükümetin sağladığı fonun yetersizliğinden şikayet eden öğretmen okulu öğrencilerinin gösterisinde 11 polis memuru yaralandı.

Michoacan eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Israel Patron, öğretmen okulu öğrencilerinin, bir yolu kapatarak kendilerini engellemeye çalışan polise fişek, taş ve sopalarla saldırdığını söyledi.

Polisin gruba müdahalesi üzerine arbede yaşanırken, okulun sosyal medya sayfasında patlamaların duyulduğu, gaz ve dumanla kaplanan bölgedeki kaosun videoları paylaşıldı.

Bir videoda, üzerinde bir polis otobüsünün aniden u dönüşü yaparak kaçan bir göstericiye çarptığı görüldü.

Patron, otobüsün göstericiye kasıtlı olarak çarpmadığını, 2 öğrencinin otobüsü ele geçirmeye çalışması üzerine şoförün böyle bir manevra yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Gösteri sırasında bacağından yaralanan bir öğrencinin de tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Michoacan'ın Tiripetio kentindeki öğretmen okulu, işçi sınıfı gençleri ücra bölgelerde öğretmenlik yapmak üzere yetiştiriyor.

Hükümetin fon sağladığı okulun öğrencileri, kronik kaynak eksikliğinden şikayet ediyor.