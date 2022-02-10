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Meksika'da ordu Jalisco çetesinin hakim olduğu kente girdi - Son Dakika

Meksika'da ordu Jalisco çetesinin hakim olduğu kente girdi

10.02.2022 13:22
Meksika'da ordu Jalisco çetesinin hakim olduğu kente girdi

Meksika'da, aylardır uyuşturucu çetelerinin elinde olan kente askerlerin girdiği bildirildi.

Meksika'da, aylardır uyuşturucu çetelerinin elinde olan kente askerlerin girdiği bildirildi.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Michoacan eyaletindeki Aguililla kentine ordunun salı günü yüzlerce asker ve kamyondan oluşan konvoy gönderdiği belirtildi.

Askerlerin kentteki küçük askeri üsse geçen yazdan beri yapılan sivil ablukayı kırarak girdiği aktarılan açıklamada, hükümetin uyuşturucu çetelerinin savaştığı Aquililla'yı kontrol altına almak için diyalog başlattığı, bölgeyi organize suç çetelerinden kurtarmayı amaçladığı ifade edildi.

Hükümet, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Viagras çetesinin bölgenin hakimiyeti için savaştığı Aguililla halkını üssü abluka altına alıp, gösterilerde askerlerle çatışarak Jalisco kartelinin tabanı gibi hareket etmekle suçluyor.

Aguililla halkı ise Meksika ordusunu sadece Jalisco karteliyle mücadele edip yerel halktan savaş vergisi altında haraç alan Viagras çetesine müdahale etmemekle suçluyor.

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Uyuşturucu, Sonora, Asker, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da ordu Jalisco çetesinin hakim olduğu kente girdi - Son Dakika


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