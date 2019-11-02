Son Dakika Haberleri: Meksika'da orman yangınları: 2 ölü
Son Dakika Güncel Meksika'da orman yangınları: 2 ölü

Meksika'da orman yangınları: 2 ölü

6 saat önce

Meksika'nın, ABD'nin California eyaletine yakın sınır eyaleti Baja California'da iki kentte çıkan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da orman yangınları: 2 ölü, System.String[]

Meksika'nın, ABD'nin California eyaletine yakın sınır eyaleti Baja California'da iki kentte çıkan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Federal Güvenlik ve Vatandaşların Korunması Dairesi, ülkenin kuzeybatısındaki Rosarito kentinde 25 hektarlık alanda etkili olan yangının neredeyse tamamının söndürüldüğünü, Ensenada'da ise 10 hektarlık alanda başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Eyalette geçen hafta çıkan orman yangınında da 2 genç kız yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, orman yangınlarının rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yeniden aktif hale gelerek hızlı bir şekilde yayıldığını kaydetti.

ABD'nin California eyaletinde ekim ayının ikinci yarısında başlayan yangınların yerleşim yerlerine doğru genişlemesi üzerine binlerce kişi tahliye edilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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