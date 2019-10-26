Meksika'da orman yangınları 3 can aldı

Meksika'da ülkenin kuzeybatısındaki Baja California eyaletinde çıkan orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sivil Savunma Kurumu, Tecate, Tijuana kentleri yakınlarında ve Rosarito ile Ensenada kentleri arasındaki bölgede çıkan yangınlarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yangınlar nedeniyle çevrede yaşayan bin 645 kişi evlerinden tahliye edilirken, Tijuana, Tecate ve Rosarito kentlerinde okullar tatil edildi.
Yetkililer yangınların iç bölgelerden denize doğru esen Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle yayıldığını kaydetti.