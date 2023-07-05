Meksika'da Otobüs Kazası: 25 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Meksika'da Otobüs Kazası: 25 Ölü, 17 Yaralı

Meksika'da Otobüs Kazası: 25 Ölü, 17 Yaralı

05.07.2023 22:55

Meksika'nın Oaxaca kentinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Başkent Meksiko'dan Oaxaca'ya giden otobüs, Penasco kasabasındaki otoyolda 10 metrelik uçuruma düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Oaxaca kentinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'dan Oaxaca'ya giden yolcu otobüsü, Penasco kasabasındaki otoyolda 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada 25 kişi hayatının kaybetti, bazıları ağır 17 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Meksiko, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Otobüs Kazası: 25 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da Otobüs Kazası: 25 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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