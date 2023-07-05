Meksika'da Otobüs Kazası: 25 Ölü, 17 Yaralı

Meksika'nın Oaxaca kentinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'dan Oaxaca'ya giden yolcu otobüsü, Penasco kasabasındaki otoyolda 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 25 kişi hayatının kaybetti, bazıları ağır 17 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.