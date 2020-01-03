Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü

6 saat önce

Meksika'nın Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi vurularak öldürüldü.

Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü, System.String[]

Meksika'nın Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi vurularak öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan kimliği belirsiz kişiler, hedef olarak seçtikleri 4 kişiye ateş etti.

Saldırıda, iki kişi olay yerinde, diğer iki kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların olayın ardından araçla kaçtıkları ve cinayetlerin geçen aralık sonunda Hermosillo eyaletinde öldürülen 3 kadınla bağlantılı olduğu bildirildi.

Olayın faillerinin bulunması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan Meksika devlet ajansı Notimex'in haberine göre, son 3 günde ülkenin çeşitli eyaletlerinde şiddet olayları nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika, Sonora, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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