Meksika'da otoyola iniş yapan küçük uçak alev aldı - Son Dakika

Meksika'da otoyola iniş yapan küçük uçak alev aldı

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen küçük uçağın otoyola iniş yaptığı ve alev aldığı bildirildi.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen küçük uçağın otoyola iniş yaptığı ve alev aldığı bildirildi.

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Quintana Roo emniyet yetkilisi tarafından paylaşılan videoda, Felipe Carrillo Puerto bölgesi yakınlarında iki şeritli otoyola inen uçaktan dumanların yükseldiği görüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Amerika'dan gelen uçağın, Meksika hava sahasına girdiği andan itibaren takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, küçük uçağın izini sürmek için iki hava kuvvetleri uçağının görevlendirildiği ve askeri birliklerin, iniş alanına uçtuğu kaydedildi.

Birliklerin, alanın daha aşağısındaki Yucatan eyaletine doğru giden kara yolunda, yaklaşık 390 kilogram ağırlığında 13 çuval kokain yüklü bir kamyonet bulduğu aktarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan olmadı.

Uçağın acil iniş yaptıktan sonra mı alev aldığı, yoksa kaçakçıların uçağı ateşe mi verdikleri henüz netlik kazanmadı.

Havacılık Güvenlik Ağı internet sitesinde, uçağın, 15 kişilik yolcu jet uçağı olduğu belirtildi.

Quintana Roo eyaletinde güvenlik güçleri, ocakta, Via Corta a Merida otoyoluna iniş yapan ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen küçük uçağa operasyon düzenlemişti. Operasyonda, uçaktan açılan ateş sonucu 1 asker yaşamını yitirmiş, bir asker de yaralanmıştı.

Meksika'nın bazı eyaletleri, suç çetelerinin, uyuşturucu faaliyetlerinin kontrolü için birbirleriyle mücadelelerine ve çatışmalarına sahne oluyor.

Güney Amerika, Meksika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Meksika'da otoyola iniş yapan küçük uçak alev aldı - Son Dakika Dünya
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