Meksika'da otoyolda 7 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Meksika'da otoyolda 7 kişinin cesedi bulundu

10.06.2022 09:48
Meksika'da otoyolda 7 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletindeki otoyolda 7 kişinin cansız bedeni tespit edildi.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletindeki otoyolda 7 kişinin cansız bedeni tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aquismon kasabasındaki Valles Rioverde otoyolunda 7 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerine gelen savcılık yetkilileri, söz konusu kişilerin işkenceyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda bu kişilere önce işkence edildiği, ardından infazlarının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Cesetlerin üzerine tehdit mesajları bırakan saldırganların, 7 kişiyi başka bir yerde öldürdükten sonra otoyola attığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Meksika'da rakip çeteler arasında bu tarz hesaplaşmaların olduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da otoyolda 7 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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