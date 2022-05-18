Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı - Son Dakika
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Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı

18.05.2022 19:27

- Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı Meksika'da otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın otoyol gişelerine sıçradı.

- Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı

MEXİCO CİTY - Meksika'da otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın otoyol gişelerine sıçradı.

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirlerini birbirine bağlayan otoyol kenarından bulunan otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otoyol gişelerine sıçradı. Otoyol gişesi çalışanları ve trafikte bulunan vatandaşlarda paniğe yol açan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler gişelerdeki kulübelerde tahribata yol açarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirirken, otoyol trafiğinin yangın söndürme çalışmaları sırasında bir süre aksadığı belirtildi.

Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı
Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı
Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı
Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı - Son Dakika
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