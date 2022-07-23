Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

23.07.2022 21:27
Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinin San Andres semtindeki bir evde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlama nedeniyle 1 evin yıkıldığını 2 evin ise kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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