Meksika'nın Guadalajara şehrinin San Andres semtindeki bir evde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlama nedeniyle 1 evin yıkıldığını 2 evin ise kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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