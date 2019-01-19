Son Dakika Haberleri: Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: 21 Ölü

Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: 21 Ölü

1 saat önce

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi.

Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: 21 Ölü, System.String[]
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında sızıntı yaşanması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve pek çok kişinin yaralandığı kaydedildi. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Meksika, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meksika'da Hırsızlar, Akaryakıt Boru Hattını Patlattı: 20 Ölü, 60 Yaralı Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti Askere Gidemeyeceğini Öğrenen Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:55:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: 21 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]