Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: 21 Ölü
1 saat önce
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Meksika
'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında sızıntı yaşanması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve pek çok kişinin yaralandığı kaydedildi. - MEXİCO CİTY
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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