Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama; 21 Ölü
1 saat önce
- Meksika'da petrol boru hattında patlama; 21 ölüMEXİCO CİTY - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi.
- Meksika
'da petrol boru hattında patlama; 21 ölü
MEXİCO CİTY - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi. Olay sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. Meksika'nın Hidalgo Eyaleti'nde bulunan Pemex boru hattında meydana gelen patlamada son belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti 70 kişi ise yaralandı. Patlama düzinelerce insan kaçak yakıt almaya çalışırken meydana geldi. Acil servis birimleri yangını kontrol etmek çalışmalarının ise hala devam ettiği kaydedildi. Bir süredir hatta devam eden sızıntıdan petrol doldurmak için bölgede çok sayıda vatandaşın bulunması olayda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:25 Kaynak: İHA
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