Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: En Az 21 Ölü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı.

">

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı. Tlahuelilpan kentindeki patlamanın ardından yaşanan yağmalama olayları nedeniyle yangının petrol kaçakçıları tarafından kasten çıkarıldığı sanılıyor.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Meksika'da Hırsızlar, Akaryakıt Boru Hattını Patlattı: 20 Ölü, 60 Yaralı

Yargıtay'dan Emsal Karar! Artık Kadınlar da Nafaka Ödeyecek

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı

Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları