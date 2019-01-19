Meksika'da Petrol Boru Hattında Patlama: En Az 21 Ölü
23 dakika önce
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı.
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı. Tlahuelilpan kentindeki patlamanın ardından yaşanan yağmalama olayları nedeniyle yangının petrol kaçakçıları tarafından kasten çıkarıldığı sanılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:34
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