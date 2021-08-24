Meksika'da petrol platformundaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrollerine (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Pemex CEO'su Octavio Romero Oropeza yaptığı açıklamada, Pemex'e ait açık deniz platformunda çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade ederken, "5 ölüm doğrulandı. 6 kişi yaralandı ve 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi" dedi.

Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4,9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor. - MEXİCO CİTY