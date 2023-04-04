Meksika'da plajda 4 ceset bulundu - Son Dakika
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Meksika'da plajda 4 ceset bulundu

04.04.2023 10:23
Meksika'da plajda 4 ceset bulundu

Meksika'nın tatil beldesi Cancun'daki bir plajda 4 ceset bulundu.

Meksika'nın tatil beldesi Cancun'daki bir plajda 4 ceset bulundu.

Meksika'nın tatil beldesi Cancun'da bir plajda 4 ceset bulundu. Polis, kurbanların kimlikleri hakkında bir bilgi vermezken, Pazartesi günü Cancun'un Kukulkan Bulvarı üzerindeki sahil otellerinden birinin yakınındaki bir arazide üç ceset bulunduğu, daha sonra da aynı bölgede dördüncü bir ceset daha bulunduğunu söyledi. Cinayetlerle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Puerto Morelos'ta ABD'li bir turist bacağından vurulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başlarında Meksika'ya seyahat uyarısı yayınlamış, vatandaşlarına özellikle hava karardıktan sonra Meksika'nın Karayipler'deki Cancun, Playa del Carmen ve Tulum gibi uyuşturucu çetesi şiddeti yaşanan tatil beldelerinde "daha dikkatli olmaları" konusunda uyarmıştı. - CANCUN

Kaynak: İHA
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