Meksika'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü, 12 yaralı

Meksika'nın Jalisco eyaleti Tlajomulco şehrinde, polis aracının geçtiği sırada yola döşenen bomba infilak etti. Bombanın saldırganlar tarafından patlatılması sonucu 6 polis hayatını kaybederken 12 polisin yaralandığı bildirildi.

"TERÖR EYLEMİ" OLDUĞU BELİRTİLDİ

Jalisco Eyaleti Valisi Enrique Alfaro, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlenen bir terör eylemi olduğunu belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralanan polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlileri ayrıca hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetlerinin tanınamaz halde olduğunu belirtti.

İHBARA GİDEN POLİSLERE TUZAK

Polis ekiplerinin gece saatlerinde bölgede birkaç ceset olduğuna dair aldıkları isimsiz ihbar üzerine harekete geçtikleri ve yolda gittikleri sırada ise bombalı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının sorumlularının yakalanması için, federal yetkililerin de katılımıyla olayla ilgili bir operasyon başlatıldı.