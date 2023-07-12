Meksika'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü, 12 yaralı

12.07.2023 23:23

Meksika'nın Jalisco eyaletinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis öldü, 12 polis yaralandı. Saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlendiği belirtilirken, olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırının sorumlularının yakalanması için federal yetkililerin de katılımıyla bir operasyon başlatıldı.

Meksika'nın Jalisco eyaleti Tlajomulco şehrinde, polis aracının geçtiği sırada yola döşenen bomba infilak etti. Bombanın saldırganlar tarafından patlatılması sonucu 6 polis hayatını kaybederken 12 polisin yaralandığı bildirildi.

"TERÖR EYLEMİ" OLDUĞU BELİRTİLDİ

Jalisco Eyaleti Valisi Enrique Alfaro, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlenen bir terör eylemi olduğunu belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralanan polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlileri ayrıca hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetlerinin tanınamaz halde olduğunu belirtti.

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İHBARA GİDEN POLİSLERE TUZAK

Polis ekiplerinin gece saatlerinde bölgede birkaç ceset olduğuna dair aldıkları isimsiz ihbar üzerine harekete geçtikleri ve yolda gittikleri sırada ise bombalı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının sorumlularının yakalanması için, federal yetkililerin de katılımıyla olayla ilgili bir operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA
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