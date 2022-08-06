Meksika'daki polis operasyonunda 13 çete üyesi öldürüldü

Meksika'da polisin çete üyelerine ait bir hücreye düzenlediği operasyonda 13 kişi öldürüldü.
Meksika basınında yer alan habere göre, San Luis Potosi kentinde, bir hücreye operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.
Çatışmada, 3'ü kadın 13 çete üyesi öldürüldü, 3'ü polis 7 kişi yaralandı.
Helikopter destekli operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Polis, çeteye ait hücre yapılanmasının dağıldığını bildirdi.
Arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda cephanelik ele geçirildi.
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