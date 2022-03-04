Meksika'da polisle çatışan 2 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da polisle çatışan 2 çete üyesi öldürüldü

04.03.2022 05:49
Meksika'da polisle çatışan 2 çete üyesi öldürüldü

Meksika'da polisin çete üyelerine yönelik operasyonunda 2 kişi öldü, 4 polis yaralandı.

Meksika'da polisin çete üyelerine yönelik operasyonunda 2 kişi öldü, 4 polis yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Sonora eyaletine bağlı Caborca kentinde, polis uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 2 çete üyesi öldürüldü, 4 polis yaralandı.

Operasyonda 5 aracın yanı sıra çok sayıda uzun namlulu silah ile el bombası ele geçirildi.

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Sonora'da, polis bir süredir organize suç örgütlerinin varlığı nedeniyle operasyon yürütüyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişinin uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle öldüğü bildirildi.

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Uyuşturucu, Sonora, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da polisle çatışan 2 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika


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