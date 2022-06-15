Meksika'da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü

15.06.2022 07:48
Meksika'da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü

Meksika'da güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 11 çete üyesi öldürüldü, 4 kişi yaralandı.

Meksika'da güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 11 çete üyesi öldürüldü, 4 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksika eyaletine bağlı Texcaltitlan kasabasında, polis bir çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çete üyelerinin ağır silahlarla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 11 çete üyesi öldürüldü, 4 kişi yaralandı.

Polis, 7 çete üyesini de gözaltına aldı.

Öte yandan operasyon esnasında 3 polis de yaralandı.

Çete üyelerinden 20 adet uzun namlulu silah, çok sayıda fişek, kurşun geçirmez yelekler ve çeşitli haberleşme teçhizatları ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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