Meksika'da polislere silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo el Alto kentindeki otoyolda bir kamyonetteki silahlı kişiler, devriye görevindeki polislere saldırdı.

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 5 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan polisler hastaneye sevk edildi.

Guanajuato Güvenlik Sekreteri Alvar Cabeza de Vaca, sorumluların bulunması için bölgede operasyon başlatıldığını belirterek, "Polislerimize korkakça ve haince bir saldırı yapıldı. Ne yazık ki 5 güvenlik görevlimiz hayatını kaybetti." dedi.