Meksika'da Popocatepetl Yanardağı harekete geçti - Son Dakika

Meksika'da hareketlenen Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü.

Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı, faaliyete geçti. Meksika Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, başkent Mexico City yakınlarındaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi. 4 kilometre yüksekliğe çıkan küllerin yakınlardaki yerleşim yerlerine ulaştığı aktarılırken, halkın dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Uyarı türünün faz 2 "sarı" olduğu belirtildi.

(İHA)