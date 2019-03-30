Son Dakika Haberleri: Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda Patlama

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda Patlama

19 dakika önce

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda Patlama, System.String[]
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Sky News'da yer alan habere göre, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü.

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden 2 gün önce yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltilmişti.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.


Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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