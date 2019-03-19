Son Dakika Haberleri: Meksika'da Popocatepetl Yanardağında Patlama

Meksika'da Popocatepetl Yanardağında Patlama

2 saat önce

Meksika'da Popocatepetl yanardağında patlama meydana geldi.

Meksika'da Popocatepetl Yanardağında Patlama, System.String[]
Meksika'da Popocatepetl yanardağında patlama meydana geldi.

Independent'ın haberine göre, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl yanardağı dün geç saatlerde kül ve lav püskürttü.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin 1,2 kilometre yüksekliğe çıktığını duyurdu.

Meksika hükümeti de patlamadan sonra yanardağ çevresinden uzak durulması uyarısında bulundu.

"Tüten dağ" anlamına gelen Popocatepetl'in faaliyetlerinde son birkaç haftadır artış gözleniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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