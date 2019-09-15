Son Dakika Haberleri: Meksika'da poşetlenmiş insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespiti yapıldı
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Meksika'da poşetlenmiş insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespiti yapıldı

7 dakika önce

Meksika'nın Jalisco eyaletinde ay başında 100'den fazla poşet içinde bulunan insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi.

Meksika'da poşetlenmiş insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespiti yapıldı, System.String[]

Meksika'nın Jalisco eyaletinde ay başında 100'den fazla poşet içinde bulunan insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ay başında Guadalajara kenti dışındaki bir çukura gömülen 119 poşette bulunan çok sayıda insan kalıntısından 44'ünün kimlikleri tespit edildi.

Yetkililer, cesetlerin büyük bölümünün parçalara ayrılmış halde bulunduğunu bildirdi.

Bölgede yöre halkının kötü kokudan şikayet etmesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bu arada kayıp kişileri arayan yerel bir örgüt, hükümete kimlik tespiti için bölgeye daha fazla uzman göndermesi çağrısında bulundu.

Jalisco eyaletinde Meksika'nın en acımasız uyuşturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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