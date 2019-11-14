Son Dakika Haberleri: Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu
Son Dakika Güncel Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu - Son Dakika

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

6 saat önce

Meksika'da 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu.

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu, System.String[]

Meksika'da 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu.

Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarında bir mülkte bulunan 52 poşetten 33'ünün analiz edildiği ve ilerleyen süreçte ceset sayısının artabileceği belirtildi.

Söz konusu 33 poşetteki vücut parçalarının tamamının 7'si erkek, 5'i kadın toplam 12 cinayet kurbanına ait olduğu ifade edildi.

Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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