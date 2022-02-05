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Meksika'da protestocu öğrenciler, polisin üzerine sürücüsüz kamyon gönderdi - Son Dakika

Meksika'da protestocu öğrenciler, polisin üzerine sürücüsüz kamyon gönderdi

05.02.2022 10:57
Meksika'da protestocu öğrenciler, polisin üzerine sürücüsüz kamyon gönderdi

Meksika'da protestocu öğrenciler, başkentte düzenledikleri gösteride Ulusal Muhafız polislerinin üzerine sürücüsüz kamyon gönderdi.

Meksika'da protestocu öğrenciler, başkentte düzenledikleri gösteride Ulusal Muhafız polislerinin üzerine sürücüsüz kamyon gönderdi.

Ayotzinapa Öğretmen Okulu öğrencilerinin başkent Meksiko ile tatil kenti Acapulco arasındaki yolu kapatması üzerine, olay yerine Ulusal Muhafız polisleri geldi.

Öğrenciler, çalıştırdıkları bir kamyonu şoförsüz şekilde eğimli yoldan polislerin üzerine bıraktı.

Polisler yoldan çekilerek ezilmekten kurtulurken kamyon bir barakaya çarparak durabildi.

Ulusal Muhafız yetkilileri, protestoda 14 polisin öğrencilerin attığı taş ve molotofkokteylilerle yaralandığını açıkladı.

Ayotzinapa Öğretmen Okulu, öğrencilerin yönetimle çatışmaları ve Chilpancingo kentindeki otoyola barikat kurarak yolcu otobüsleri ve kamyonları soymalarıyla tanınıyor.

Okulun öğrencilerinden 43'ü Iguala kentindeki otoyol yakınlarında yolcu otobüslerini durdurarak gasbederken bir uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılıp öldürülmüştü.

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TEM Otoyolu, Öğretmen, Meksiko, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da protestocu öğrenciler, polisin üzerine sürücüsüz kamyon gönderdi - Son Dakika


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