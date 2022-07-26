Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde tutukluların bulunduğu rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tlaquepaque kentindeki rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda biri kadın 6 kişi yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, yüzleri kapalı silahlı kişilerin rehabilitasyon merkezine baskın düzenlediklerini belirtti.
Eyalet Savcılığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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