Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

26.07.2022 02:52
Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde tutukluların bulunduğu rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde tutukluların bulunduğu rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tlaquepaque kentindeki rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri kadın 6 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, yüzleri kapalı silahlı kişilerin rehabilitasyon merkezine baskın düzenlediklerini belirtti.

Eyalet Savcılığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YORUMLAR
500
Protesto için yolu trafiği kapatan öğrencilerin üzerinden aracıyla geçti: 2 yaralı Protesto için yolu trafiği kapatan öğrencilerin üzerinden aracıyla geçti: 2 yaralı Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü
Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 02:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement