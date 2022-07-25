Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü

25.07.2022 18:46
Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü

Meksika'da bağımlılık tedavisi hizmeti veren rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da bağımlılık tedavisi hizmeti veren rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Tlaquepaque şehrinde bağımlı kişilerin tedavisinin yapıldığı Cerco de Vida adlı rehabilitasyon merkezine dün gece geç saatlerde yüzleri maskeli silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi gönderildi. Saldırıda 5'i olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları, silahlı ve yüzleri kapalı kişilerden oluşan kalabalık bir grubun rehabilitasyon merkezine gelerek ateş açtığını ve defalarca silah sesi duyduklarını aktardı. Rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 40 kişinin yatılı olarak tedavi gördüğü ifade edilerek, saldırının ardından bazı hastaların kaçtıkları ve hala bulunamadıkları belirtildi.

Jalisco Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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