Meksika'da restoran basan silahlı kişiler 4 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Meksika'da restoran basan silahlı kişiler 4 kişiyi öldürdü

27.05.2022 06:45
Meksika'da restoran basan silahlı kişiler 4 kişiyi öldürdü

Meksika'da balık restoranına silahlı baskın düzenleyen zanlılar 4 kişiyi öldürdü.

Meksika'da balık restoranına silahlı baskın düzenleyen zanlılar 4 kişiyi öldürdü.

Meksika basınında çıkan habere göre, Tecamac kasabasında silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı.

Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybederken baskını yapan 2 kişi motosikletle olay yerinden kaçtı.

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

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