Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü

Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürdü.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua kentinde, silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı.
Saldırıda, 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Görgü tanıkları, baskının 7 kişi tarafından ağır silahlarla yapıldığını duyurdu.
Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürülüyor.
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