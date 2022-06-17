Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü

17.06.2022 07:28
Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü

Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürdü.

Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürdü.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua kentinde, silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı.

Saldırıda, 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Görgü tanıkları, baskının 7 kişi tarafından ağır silahlarla yapıldığını duyurdu.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürülüyor.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
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