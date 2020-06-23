Meksika'da rüzgar santrali anlaşmazlığının şiddete dönüşmesiyle 15 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'da rüzgar santrali anlaşmazlığının şiddete dönüşmesiyle 15 kişi öldü

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde iki grup arasında uzun süredir devam eden rüzgar santrali projesi anlaşmazlığının şiddete dönüşmesi sonucu 2'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da rüzgar santrali anlaşmazlığının şiddete dönüşmesiyle 15 kişi öldü, System.String[]

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde iki grup arasında uzun süredir devam eden rüzgar santrali projesi anlaşmazlığının şiddete dönüşmesi sonucu 2'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Sen Mateo del Mar" kasabasında gerçekleşen olayda rüzgar santrali projesinin yapılmasına karşı olan kasaba halkından bir grubun saldırısına uğrayan 2'si kadın 15 kişinin öldüğünü doğruladı.

Santralin yapımına karşı çıkan ve çoğunlu yerli halktan oluşan grup ise Belediye Başkanı'nın destekçilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oluşturulan bir kontrol noktasında kendilerine ateşli silahlarla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını savundu.

Olayın yaşandığı bölgeye, 4 polis müfettişi ve 119 güvenlik gücü sevk edildi.

Anlaşmazlık 2012'ye uzanıyor

Bölgedeki anlaşmazlık 2012 yılına uzanıyor. Kıyı şeridindeki kasaba açıklarında, deniz üstü (offshore) rüzgar enerji santrali inşa etmek isteyen konsorsiyumunun projesi "Huaves" olarak da bilinen "Ikoots" yerli halkının girişimleri sonucu durdurulmuştu.

Yerli halk, projenin balıkçılık ve çiftçilik faaliyetlerinin yanı sıra kutsal mekanlarını da etkileyeceğini savunuyor.

Meksika, Oaxaca, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Meksika'da rüzgar santrali anlaşmazlığının şiddete dönüşmesiyle 15 kişi öldü - Son Dakika Dünya

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