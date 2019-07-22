Son Dakika Haberleri: Meksika'da sahil kenti Acapulco'da silahlı saldırı: 5 ölü
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Meksika'da sahil kenti Acapulco'da silahlı saldırı: 5 ölü

1 saat önce

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı sahil kenti Acapulco'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Meksika'da sahil kenti Acapulco'da silahlı saldırı: 5 ölü, System.String[]
Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı sahil kenti Acapulco'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, kentin "Altın Bölge" adı verilen, turizm işletmelerinin yoğun olduğu kesiminde meydana gelen olayda, silahlı kişilerin mekanda açtığı ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, polis ekiplerinin olay yerinde 21 mermi kovanı bulduğu, hayatını kaybeden ve yaralananların turist olmadığı, Acapulco'da ikamet eden kişiler olduğu ifade edildi.
Savcılık olayın organize suç çetelerinin bir saldırısı veya işletme sahipleri arasında yaşanan bir anlaşmazlık yüzünden çıkmış bir çatışma olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.
Meksika polisi tatil döneminde asayişi tesis etmek amacıyla geçen hafta bölgede bir güvenlik operasyonu gerçekleştirmişti.
1940'lı ve 1970'li yıllar arasında dünyaca ünlü bir tatil destinasyonu olan sahil beldesi, bağlı bulunduğu Guerrero eyaletindeki artan suç oranları nedeniyle son yıllarda eski popülerliğini yitirmişti.
Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:25 Kaynak: AA
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