Meksika'da sahte içkiden 17 kişi öldü - Son Dakika

Yetkililer, sahte içki ile ilgili vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin başkentine bağlı Puebla kentinde sahte içki tüketen 17 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Latin Amerika ülkesi Meksika 'da hafta sonundan bu yana sahte içki nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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