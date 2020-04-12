Meksika'da salgına rağmen Paskalya ayini düzenlendi - Son Dakika

Meksika'nın Chiapas eyaletinde korona virüs salgınına rağmen binlerce kişi, düzenlenen Paskalya Bayramı ayininde bir araya geldi.

Meksika'da korona virüs salgını nedeniyle federal hükümet ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen Hristiyanlar, kiliselerde ve sokaklarda ayin düzenledi. Chiapas eyaletine bağlı Venustiano Carranza bölgesinde yaklaşık 5 bin kişi, Paskalya Bayramı dolayısıyla rahiplerin katılmadığı bir ayin gerçekleştirdi. Ancak Bochil, Simojovel ve San Juan Chamula ilçelerinde düzenlenen ayinlere rahipler de katıldı. San Juan Cancuc'da ise belediye hükümetin talebine rağmen ayini iptal etmedi.

Şuana kadar 4 bin 219 vakanın tespit edildiği Meksika'da 273 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Serkan Bayar/İHA)