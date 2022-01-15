Meksika'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka - Son Dakika

- Meksika'da korona virüs salgınında son 24 saatte 44 bin 293 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 302 bin 69'a yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Meksika'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 bin 293 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 4 milyon 302 bin 69'a yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 195 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 301 bin 107'ye ulaştığını ifade etti. Ülke genelindeki hastanelerde doluluk oranının ise genel servislerde yüzde 28'e, yoğun bakımda yüzde 16'ya yükseldiği belirtildi.

Meksika, salgın sebebiyle en çok can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'nın ardından beşinci sırada yer alıyor. Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusu 128 milyonun üzerinde olan ülkede bugüne kadar 154 milyon 611 bin 440 doz Covid-19 aşısı uygulandı. Ulusal aşı programı çerçevesinde şu anda yaşlılar, yetişkinler, sağlık personeli ve öğretmenlere üçüncü doz Covid-19 aşısı uygulayan Meksika'da, bugün itibarıyla 18 yaş üstü nüfusun yüzde 88'inin en az bir doz Covid-19 aşısı aldığı bildirildi.

(Saim Sevinç/İHA)