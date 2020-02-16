Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü

Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenledi.



Kadın aktivistlerden bir kısmı duvarlara grafiti yazarken, bazıları da caddede bulunan araçları kundakladı. O sırada basın açıklaması yapan Devlet Başkanı Lopez Obrador'a eleştirilerini yönelten aktivist Frida Guerrera, "Sürekli yolsuzluktan konuşuyorsunuz. Kadınların öldürülmeleri ve kaybolmaları yolsuzlukla dolu" şeklinde konuştu.