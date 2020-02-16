Son Dakika › Dünya › Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü - Son Dakika Dünya
Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü
6 saat önce
Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews.
Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:27
Son Dakika Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir