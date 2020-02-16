Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü - Son Dakika Dünya

Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü

6 saat önce

Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews.

Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews

Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü

Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:27 
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