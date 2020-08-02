Meksika'da Santa Rosa de Lima Karteli'nin lideri yakalandı - Son Dakika

Meksika'nın en güçlü kartellerinden biri olan Santa Rosa de Lima Karteli'nin lideri José Antonio Yépez yakalandı.

Meksika'da uyuşturucu karteline ağır darbe indirildi. Ülkenin en güçlü kartellerinden olan Santa Rosa de Lima Karteli'nin lideri El Marro (Tokmak) lakaplı José Antonio Yépez güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyon ile yakalandı. Yepez, 22 Haziran'da annesi, kız kardeşi ve kuzeninin tutuklanmasının ardından 2 adet tehdit videosu yayınlamıştı. Videonun ardından kartel üyeleri Irapuato kentinde bulunan rehabilitasyon merkezine saldırmış, saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodrguez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Guanajuato Eyaleti'nin Laja-Bajo bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün lideri, Devlet ve Federal Güçler arasındaki ortak operasyon ile yakalandı" ifadelerini kullandı. Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo ise yaptığı açıklamada, Yepez'in maksimum güvenlikli hapishane olan Altiplano Cezaevi'ne gönderileceğini aktardı.

Santa Rosa Lima Karteli, kurulduğu ilk dönemlerde petrol boru hattı ve trenlere saldırılar düzenlemiş, elde ettiği gelirlerin bir kısmını ise yerel halka dağıtmıştı. Tren ve boru hatlarının daha sıkı korunması sonrası kartel gasp ve adam kaçırma gibi eylemlere yönelmişti. - MEXİCO CİTY